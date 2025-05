Serie A : Khephren Thuram élu joueur du mois de mai

Khephren Thuram a été désigné joueur du mois de mai en Serie A. L’international français (1 sélection) s’est imposé dans l’entrejeu de la Juventus avec des prestations convaincantes dans ce sprint final. Passeur contre Monza (2-0) puis buteur face à Bologne (1-1), le numéro 17 s’est affirmé comme un élément clé dans le système d’Igor Tudor.

Avant la dernière journée, la Vieille Dame est quatrième avec un point d’avance sur la Roma et deux sur la Lazio. Un déplacement périlleux à Venise, en lutte pour le maintien, attend Thuram et ses coéquipiers qui doivent assurer leur qualification en Ligue des Champions. Non retenu par Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des nations, l’ancien Niçois se concentrera ensuite sur la Coupe du Monde des Clubs, que la Juve disputera cet été.