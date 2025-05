Trophées UNFP : l’énorme coup de gueule d’Adrien Rabiot

Il faut croire que les Trophées UNFP ne passent toujours pas du côté de l’Olympique de Marseille. Plus de dix jours après la cérémonie des récompenses, dont les acteurs phocéens ont été les grands absents avec pour unique "titre", celui de but de l’année inscrit par Amine Gouiri, Adrien Rabiot ne digère pas son absence. Celle-ci avait déjà été beaucoup commentée lors de l’annonce des nommés pour le trophée de joueur de la saison. Comme son coéquipier Mason Greenwood, il avait été "oublié" pour privilégier Ousmane Dembélé, sacré sans contestation, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Vitinha et Rayan Cherki.

Les absences de ses deux protégés n’avaient pas été du goût non plus de Roberto De Zerbi, pendant que l’international français avait déjà envoyé une pique sur les réseaux sociaux. Cette fois, il y est allé beaucoup plus fort dans un entretien accordé au média Carré sur Youtube. «Je repense à une discussion avec quelqu’un de l’UNFP qui m’avait dit que c’était n’importe quoi que je ne figure pas dans cette équipe. Je lui avais répondu que je suis top 3 des milieux de terrain de cette saison, et pas 3e !», interpelle-t-il avant de poursuivre. «Je n’ai pas besoin de ça pour savoir que j’ai réalisé une grande saison.»

Rabiot cogne fort

Des propos saignants qui marquent bien son incompréhension. Il faut rappeler que ce sont les acteurs de Ligue 1 eux-mêmes qui votent dans les différentes catégories, notamment ceux pour le trophée de joueur de l’année et pour le onze de la saison, dont est également absent Adrien Rabiot. Ici aussi, cela a pu en étonner certains. Les Parisiens Désiré Doué, João Neves et Vitinha lui ont été préférés. «Mais c’est comme le coach (Roberto De Zerbi n’a pas été nommé pour le trophée d’entraîneur de l’année, ndlr), prolonge Rabiot, je n’ai pas besoin de ça pour savoir que j’ai fait une grande saison, que les gens au club et les supporters sont satisfaits de ce que j’ai pu montrer et donner toute la saison.»

«La vérité, la plus grande fierté, c’est ce que ces gens me montrent, ce que les gens au club disent au quotidien, ce que j’ai pu leur apporter tout au long de la saison, ce que les joueurs qui jouent avec moi viennent me dire: ‘tu as été important pour nous’, mais aussi ce que les supporters m’ont témoigné tout au long de la saison. Pour moi, c’est ça la plus grande fierté, pas d’aller récupérer un trophée», conclut le milieu de terrain, auteur d’une très belle saison en championnat (29 matchs, 9 buts et 5 passes décisives). Si l’OM est en Ligue des Champions l’an prochain, c’est aussi grâce à lui. Reste à savoir s’il sera là pour la jouer…