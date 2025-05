Trophées UNFP 2025 : le traitement de l’OM choque tout Marseille !

Paris a tout pris. Ou presque. Hier soir, le PSG a été plébiscité lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2025. Luis Enrique a remporté le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2024-25. Ousmane Dembélé, lui, a été sacré meilleur joueur de la ligue. De son côté, Désiré Doué a été élu meilleur espoir de notre chère L1. Enfin, neuf joueurs du club de la capitale ont été inclus dans l’équipe type de la saison, à savoir Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi, João Neves, Vitinha, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Seulement deux autres joueurs ont réussi à se faire une place dans ce onze de gala dominé par le PSG. Il s’agit de Rayan Cherki, étincelant avec l’OL, et de Lucas Chevalier, précieux pour le LOSC.

La presse phocéenne ne digère pas

Au lendemain de cette cérémonie, cette omniprésence parisienne fait beaucoup parler, notamment du côté de Marseille. Déjà, l’absence de Roberto De Zerbi parmi les nommés au titre de meilleur entraîneur de la saison avait fait parler il y a quelques semaines. Idem concernant les absences d’Adrien Rabiot et de Mason Greenwood pour le titre de joueur. RDZ avait d’ailleurs poussé un coup de gueule sur ce sujet en conférence de presse. « Ce qui m’agace, c’est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du Championnat. C’est énervant, j’ai fumé cinq ou six cigarettes de plus et je suis passé à autre chose… » D’autres, eux, ne sont pas passés à autre chose et ont toujours en travers de la gorge ces absences remarquées. C’est le cas de La Provence qui fait bien remarquer ce lundi que l’OM, qui est deuxième de L1, n’a pas été récompensé. Seule la victoire d’Amine Gouiri, pour le titre de plus beau but de la saison, a redonné un peu le sourire.

«Le numéro 9 de l’OM a remporté ce dimanche soir le trophée UNFP du plus beau but de la saison de Ligue 1 pour son enchaînement amorti de la poitrine - retourné acrobatique contre Brest. En revanche, aucun Olympien n’a été nommé dans le onze type de la saison. Plus tôt dans la soirée, l’autre nommé olympien de la soirée, Geronimo Rulli, n’a pas été couronné du titre de meilleur gardien du championnat, devancé par le portier lillois de 23 ans Lucas Chevalier. Pas forcément étonnant, mais dans le onze type de la saison, l’Olympique aurait en revanche pu espérer placer un ou deux noms, notamment Adrien Rabiot ou Mason Greenwood… il n’en fut rien. Aucun des protégés de Roberto De Zerbi (qui n’était même pas nommé parmi les cinq meilleurs entraîneurs de l’élite) ne figure dans cette équipe composée de … 9 Parisiens auxquels s’ajoutent Lucas Chevalier et Rayan Cherki (OL). »

L’omniprésence du PSG pose question

Même son de cloche pour Maritima. «C’est la seule récompense ce soir pour l’OM lors de la cérémonie des Trophées UNFP organisée au pavillon Gabriel à Paris. Géronimo Rulli qui était en lice pour le trophée du meilleur gardien a été battu par le portier lillois Lucas Chevalier. Aucun joueur olympien ne figure dans l’équipe type composée de 9 Parisiens (Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Doué, Dembélé, Barcola), un Lyonnais (Cherki) et un Lillois (Chevalier). Pour rappel, Roberto De Zerbi n’était pas nommé dans la catégorie meilleur entraîneur remportée par le coach du PSG Luis Enrique. Ni Adrien Rabiot ni Mason Greenwood ne figuraient non plus dans les nommés pour le trophée du meilleur joueur remporté par l’attaquant parisien Ousmane Dembélé. Élu par ses pairs, l’actuel meilleur buteur du championnat succède au palmarès à Kylian Mbappé, élu lui meilleur joueur français évoluant à l’étranger.»

Le Phocéen s’est montré un peu plus incisif. «Il y a parfois des silences qui en disent long. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2025, une séquence a particulièrement retenu l’attention : celle du regard médusé de Géronimo Rulli au moment de l’annonce de l’équipe-type de la saison en Ligue 1. Captée par les caméras dans la salle, la réaction du gardien argentin est instantanée, limpide : il ne comprend pas. Et il n’est pas le seul. Car ce onze, à l’exception de Rayan Cherki et Lucas Chevalier, ressemble à un copié-collé du PSG version Ligue 1. Une équipe presque entièrement composée de Parisiens, alors que l’Olympique de Marseille, deuxième du championnat, n’y place aucun représentant. Pas même Mason Greenwood, actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (et potentiellement premier d’ici la fin de la saison). Pas même Adrien Rabiot, moteur du milieu marseillais. Pas plus que Leonardo Balerdi, pourtant auteur d’une saison d’un niveau international.»

Rabiot et Greenwood lésés

Le média pro-OM poursuit : «l’incompréhension est d’autant plus grande pour Rulli que quelques minutes plus tôt, il venait déjà d’essuyer une première déception. Nommé pour le titre de meilleur gardien, il a vu le trophée lui échapper au profit de Chevalier. Un choix qui peut se défendre, mais qui paraît étonnant au regard de la saison exceptionnelle du portier olympien, pilier d’une équipe souvent sous pression et véritable artisan du podium de l’OM. Ce double affront a de quoi nourrir la frustration. Pas uniquement celle de Rulli, mais de tout un club. Car cette équipe-type paraît surtout récompenser un statut plus qu’un mérite saisonnier. Et c’est bien ce que semble exprimer le visage de Rulli, entre dépit et consternation. Ce moment capturé est devenu viral en quelques heures, symbole d’un sentiment partagé par de nombreux supporters marseillais : celui d’être snobés, une fois encore, par une institution censée distinguer les meilleurs, pas les plus médiatiques. Qu’on ne s’y trompe pas : la saison de l’OM n’a pas été parfaite. Mais terminer deuxième (ou troisième), avec un buteur comme Greenwood, un milieu comme Rabiot, un relanceur comme Balerdi, un leader comme Hojbjerg, et un dernier rempart aussi régulier que Rulli, mérite au moins un clin d’œil. Ce ne fut pas le cas. Et Rulli, dans son mutisme filmé, a peut-être dit ce que toute une ville pense.»

Ancien de l’OM, Marc Libbra est également dans l’incompréhension. Sur X, il a partagé le onze de la saison en ajoutant : «les joueurs de Ligue 1 qui votent ?» Un message accompagné émojis "mort de rire". Puis, il en a remis une couche en écrivant «cela devient vraiment gênant» lorsqu’il a partagé le post de l’UNFP sur le onze de la saison. Dans l’After Foot sur RMC Sport, le consultant Kévin Diaz est aussi monté au créneau. «Qu’Adrien Rabiot ne soit pas dans cette équipe, je suis désolée, mais pour moi c’est l’un des meilleurs milieux de Ligue 1. Rabiot est devant Doué dans cette équipe, comme en équipe de France par exemple. Doué, c’est un remplaçant au PSG cette saison, il n’est pas titulaire indiscutable. Il est déjà élu meilleur jeune de la Ligue 1, c’est très bien.» Son collègue Florent Gautreau était du même avis. «Rabiot est majeur pour la deuxième place de l’OM. Je trouve anormal qu’il n’y ait aucun joueur de l’OM dans cette équipe type. Si tu ne vois pas que tu as une chance infinie d’avoir Rabiot en Ligue 1 et qu’il est énorme, à la fois en patron et sur le terrain et en dehors, là j’avoue que si tu es un joueur de Ligue 1, et que tu ne votes pas pour Rabiot, il y a quelque chose qui m’échappe.» Pourtant, les joueurs de notre chère L1 ont décidé de voter pour de nombreux joueurs du PSG. L’OM, comme l’AS Monaco, n’a pas recueilli suffisamment de voix cette année.