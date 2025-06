OM : Evan Ndicka ne ferme pas la porte

Mercredi soir, la presse italienne a révélé que l’Olympique de Marseille et l’AS Roma discutaient d’un échange entre Ismaël Koné et Evan Ndicka. Une information que nous ne pouvons pas vous confirmer. En revanche, certaines sources proches du club italien nous ont indiqué que le club phocéen est intéressé et a même pris la température pour le défenseur ivoirien sous contrat jusqu’en 2028.

Côté français, on nie des approches pour le joueur passé par l’AJ Auxerre. Qui dit vrai ? Quoi qu’il en soit, le joueur de 25 ans (1 but, 2 assists en 51 apparitions toutes compétitions confondues) n’est pas insensible à cet intérêt. Il ne ferme pas cette porte et étudie toutes les autres options qui s’offrent à lui cet été 2025, nous a-t-on fait savoir. Affaire à suivre…