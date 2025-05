Trophées UNFP 2025 : le onze type de la saison en Ligue 1 !

Alors que le championnat de France est sur le point de rendre son verdict final, les trophées UNFP ont, eux, récompensés comme chaque année les meilleurs joueurs de la saison. Dans cette optique, l’équipe type de Ligue 1 a été dévoilée, ce dimanche soir au pavillon Gabriel. Un onze comptant finalement 9 joueurs parisiens ! Outre la suprématie des champions de France, le LOSC place un joueur alors que l’OL pourra de son côté se consoler avec la présence de Rayan Cherki.

La suite après cette publicité

À la base de ce 4-3-2-1, on retrouve ainsi Lucas Chevalier. Récompensé du titre de meilleur gardien de l’exercice 2024-2025, le dernier rempart français aura fait preuve d’une très belle régularité dans les cages lilloises. Devant lui, un quatuor défensif 100% parisien a été mis à l’honneur. Ainsi, Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho, étincelant pour ses débuts à Paris, accompagnent Nuno Mendes.

L’équipe type du PSG… à deux exceptions près !

Au milieu de terrain, le talent est également au rendez-vous… Nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, Vitinha est logiquement présent aux côtés de Joao Neves, sixième meilleur passeur du championnat de France avec 8 offrandes et auteur d’une saison étincelante. Pour accompagner les deux milieux parisiens, on retrouve également Rayan Cherki, auteur de 12 buts et 19 passes décisives en 42 matches disputés avec l’OL. Bluffant - que ce soit sous les ordres de Pierre Sage ou Paulo Fonseca - le crack de de 21 ans n’aura cessé de porter les Rhodaniens.

La suite après cette publicité

Enfin, le trio offensif est lui composé Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Meilleur buteur du championnat de France avec 21 réalisations, l’ancien Barcelonais tient évidemment son rang. Pour terminer, aucun joueur marseillais ne figure dans cette équipe type. Adrien Rabiot, arrivé en septembre dernier à Marseille, n’y figure pas. L’ancien milieu de la Juve, qui a régulièrement évolué dans une position avancée sous les ordres de Roberto De Zerbi, a rapidement su se distinguer avec les Phocéens, mais ne trouve pas sa place dans le onze. Fort de son expérience, il reste néanmoins l’un des grands artisans de la très bonne saison de l’OM, en passe de retrouver la Ligue des Champions. Quant à Amine Gouiri et Mason Greenwood, aucun des deux n’apparaît dans cette équipe type.

La composition du onze type : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Rayan Cherki – Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué