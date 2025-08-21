AJA : l’Union Berlin discute avec Sinaly Diomandé

Auteur d’une bonne saison avec l’AJ Auxerre (23 matches - 3 buts) en L1 l’an passé, Sinaly Diomandé dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Le solide défenseur central international ivoirien de 24 ans possède un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’AJA mais pourrait rapidement aller voir ailleurs.

Selon nos informations, l’Union Berlin est très intéressé par ses services et a déjà entamé des discussions. Le club icaunais espère en tirer entre 4 et 5 M€. De son côté, l’OL va suivre avec attention ce dossier puisque le club rhodanien, qui avait laissé partir libre le natif de Yopougon l’été dernier, dispose d’un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert.