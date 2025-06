L1 : les dates du Classique sont connues

Après un exercice 2024-2025 remporté par le PSG dans une saison XXL, la Ligue 1 va reprendre ses droits lors du week-end du 16-17 août prochain. Ce vendredi, la LFP dévoile au fur et à mesure le calendrier de notre L1. Et elle a déjà donné rendez-vous aux supporters parisiens et marseillais pour le Classique du foot français.

Le match aller entre le PSG et l’OM aura lieu le 21 septembre au stade Orange Vélodrome. Le match retour, quant à lui, aura lieu le 8 février 2026. Les supporters sont prévenus et peuvent donc se préparer pour cette affiche tant attendue. Elle devrait d’ailleurs être diffusée par la nouvelle chaîne de la LFP.