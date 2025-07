Arsenal : premiers contacts dans le dossier Eberechi Eze

Arsenal semble s’être fixé l’objectif de renforcer son secteur offensif cet été. Alors que le recrutement d’un avant-centre de renom patine, puisque ni Viktor Gyökeres, ni Benjamin Šeško ne semblent se rapprocher de Londres, les Gunners gèrent d’autres dossiers en parallèle. Également sur les traces de Eberechi Eze, les pensionnaires de l’Emirates Stadium auraient passé la seconde concernant le milieu offensif de Crystal Palace.

Selon Sky Sports, Arsenal aurait pris contact avec l’entourage de l’international anglais (12 sélections, 1 but) ce week-end. Sans donner plus de détails, la source affirme que les Eagles semblent ouverts à une vente, et auraient été informés des conditions d’un potentiel deal. Pour rappel, The Sun affirmait la semaine passée que Palace attendait un chèque de près de 80 millions d’euros pour le joueur de 27 ans. Reste désormais à voir si le club coaché par Mikel Arteta parviendra à faire baisser l’addition, alors que Tottenham est également dans la course.