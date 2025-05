OM : Roberto De Zerbi agacé par l’absence de Rabiot et Greenwood aux trophées UNFP

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant la rencontre opposant l’OM au Havre, Roberto De Zerbi a logiquement été interrogé sur la cérémonie des trophées UNFP 2025. Absent, à la surprise générale, pour le titre de meilleur entraîneur de L1, le technicien marseillais a surtout regretté les absences de Rabiot et Greenwood…

«Ces cinq entraineurs nommés, ce sont des grands entraîneurs ! Il n’y a pas de jalousie. Ce qui m’agace, c’est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat. C’est énervant, j’ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose». Voilà qui est dit !