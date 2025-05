OM : le message piquant d’Adrien Rabiot

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a publié un post sur son compte Instagram officiel dans lequel le club français se félicite d’avoir été élu meilleur stade de Ligue 1 par L’Equipe. Ce qui a fait réagir Adrien Rabiot (30 ans). Le milieu de terrain a commenté cette publication avec le message suivant : «la question faisait-elle vraiment débat ?» Le tout était accompagné d’émojis.

Ensuite, l’international tricolore a été interpellé par un fan qui lui a écrit : «celle de te mettre dans le XI de l’année non plus, et pourtant…» Rabiot, qui n’était pas présent dans l’équipe type de la saison de L1 lors des Trophées UNFP, lui a répondu : «excellente réponse.» Le message est passé…