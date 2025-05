Ligue 1 : les clubs dans le flou total sur les recettes du Qatar et les droits TV

Les clubs de Ligue 1 ont remis ce jeudi leur budget prévisionnel à la DNCG, dans un climat d’incertitude total, révèle L’Équipe. Entre l’absence de diffuseur principal pour la saison prochaine et des promesses de sponsoring floues, notamment du Qatar via Visit Qatar, les dirigeants ont dû jongler entre prudence comptable et espoirs encore non garantis. La DNCG, par la voix de son patron Jean-Marc Mickeler, a été claire : seuls les revenus certains doivent être intégrés. Problème, ils sont aujourd’hui très limités.

La question du sponsoring qatari, censé rapporter 730 000 € HT à chaque club via un accord avec beIN Sports, reste en suspens. Vincent Labrune a promis un versement d’ici le 30 mai, mais aucune certitude n’a été donnée quant à la signature définitive du contrat. Cette instabilité, couplée aux doutes autour des droits TV après le retrait de DAZN, alimente la colère de nombreux clubs. Certains songent même à engager des procédures contre la DNCG pour absence de guidance dans ce contexte difficile. Les auditions débuteront mardi, dans un climat plus explosif que jamais.