MU : le record humiliant d’André Onana

Rien ne va plus pour André Onana. Déjà pointé du doigt tout au long de la saison, le gardien de Manchester United a encore sombré mercredi soir lors de la défaite en finale de la Ligue Europa contre Tottenham (0-1), à Bilbao. Pas exempt de tout reproche sur le but de Brennan Johnson, le Camerounais entre dans l’histoire par la mauvaise porte : il devient le premier gardien à perdre trois finales européennes avec trois clubs différents, à savoir l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan et désormais Manchester United.

La suite après cette publicité

Dans une saison catastrophique pour les Red Devils, 16es de Premier League, Onana cristallise les critiques. Sur les réseaux sociaux, les fans ne l’ont pas épargné, tout comme Nemanja Matic, qui l’avait déjà sévèrement critiqué avant le quart de finale contre l’OL. Les chiffres d’Opta sont tout aussi accablants : Onana affiche le plus faible pourcentage de clean sheets et le deuxième plus faible taux d’arrêts pour un gardien de United depuis 2003. Un bilan difficile à défendre.