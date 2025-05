L’Espagne rend un vibrant hommage à Luka Modric, le geste fort de Luis Diaz au Barça

Merci pour tout Modric !

Une grosse page de l’histoire du Real Madrid se tourne avec le départ de Luka Modric après la Coupe du monde des clubs. Après 13 ans et près de 28 titres remportés, le Ballon d’Or 2018 quittera le club. «Tu vas déjà nous manquer», placarde AS avec cette magnifique Une pour lui rendre hommage. «C’était un plaisir», écrit de son côté le journal Marca, en appuyant sur le fait que c’est le meilleur numéro 10 de l’histoire des Merengues qui part, rien que ça. Mundo Deportivo rend aussi hommage au Croate qui aura marqué le Real par sa classe et son élégance balle au pied. Sur les réseaux, les hommages se sont multipliés. Joueurs actuels comme anciens coéquipiers ont eu des mots touchants envers Modric qui aura assurément mis son empreinte sur l’histoire de ce sport. Rendez-vous samedi pour des adieux au Santiago-Bernabéu à la hauteur de l’homme et du joueur qu’est Modric.

Luis Diaz vers le Barça

Luis Diaz est la recrue de rêve du Barça cet été. Sport fait le point sur le dossier en rappelant que Liverpool a fixé le prix de son poulain à 85 M€. Comme c’est le cas depuis plusieurs étés maintenant, le Barça devra trouver comment financer l’opération. En attendant, le Colombien temporise. Ces dernières semaines, il a reçu une offre de prolongation de deux ans avec une hausse significative de son salaire. L’objectif est d’éviter un nouveau cas à la Trent Alexander-Arnold et de voir partir libre le joueur. Pour le moment, Luis Díaz et son équipe professionnelle ont reporté tout contact jusqu’en juillet. Il ne veut pas précipiter les choses, conscient que Barcelone a besoin de quelques semaines pour se ressaisir. Affaire à suivre donc.

La Juventus va sortir le chéquier

À la Juventus, l’objectif de cette dernière journée de Serie A sera de valider le ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif capital qui va permettre de débloquer des fonds et ainsi d’être actif sur le mercato. Et comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, la Juve va en avoir bien besoin si elle souhaite réaliser les transferts de Victor Osimhen et de Sandro Tonali. L’attaquant nigérian, qui appartient toujours à Naples, est un joueur désiré. Si Galatasaray fera tout pour retenir son joueur, Al-Hilal est aussi intéressé selon nos informations. Concernant Sandro Tonali, il faudra sortir le chéquier pour convaincre Newcastle de le lâcher. Pour faire baisser son prix qui est estimé à 70 M€, le club turinois pourrait inclure Douglas Luiz dans la balance. Bref, ça risque de bouger dans le Piémont cet été.