LdC : les maillots de l’Inter Milan s’arrachent… à Marseille

À huit jours de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, le 31 mai à Munich, Marseille prend des airs de quartier milanais. Dans la cité phocéenne, les supporters de l’OM soutiendront en bloc les Nerazzurri pour empêcher Paris d’enfin remporter une C1, trophée que seuls les Olympiens détiennent en France depuis 1993. Résultat : les ventes de maillots de l’Inter explosent dans les magasins de sport marseillais.

La suite après cette publicité

« Toute l’année, il n’y a aucune demande, personne ne veut le maillot de l’Inter. Là, on dirait que tout le peuple devient intériste. C’est la folie ! On va vraiment prier pour que l’Inter gagne. », nous a confié un vendeur de Foot.fr Plan de Campagne. Un client a également confirmé cette tendance : « on est les seuls à l’avoir en France, on veut le rester pendant de nombreuses années ». Un autre acheteur a affiché encore plus clairement sa préférence avant cette finale : « tous pour l’Inter ! ». Le message est passé.