Amicaux : l’OM réduit en miettes l’Excelsior Maassluis

Depuis le début du mercato, l’OM est au four et au moulin. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club de la Canebière entend bien figurer sur la scène continentale tout en allant chercher la meilleure place possible en Ligue 1 lors de la saison qui arrive. Pour ce faire, les dirigeants marseillais s’activent. Alors que trois recrues ont déjà été officialisées par les Phocéens, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao sont sur le point de s’engager pour étoffer le secteur offensif. En parallèle, Marseille avance dans le sens des départs. Ainsi, le tandem Rongier-Merlin est en partance pour Rennes tandis que d’autres départs se profilent en coulisses.

Dans le même temps, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome continuent de progresser dans leur préparation. Ce dimanche, les hommes de Roberto De Zerbi disputaient d’ailleurs le premier de leurs six matches de préparation contre l’Excelsior Maassluis. En déplacement au KNVB Stadium, le Clairefontaine batave, les coéquipiers d’Amine Gouiri avaient à cœur d’entamer cette série de la meilleure des manières. Pour ce faire, De Zerbi a décidé d’aligner l’équipe-type dès la première période de cette rencontre face à la formation de troisième division néerlandaise. De ce fait, Angel Gomes et Facundo Medina étaient titularisés d’entrée aux côtés notamment de Leo Balerdi, Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Amine Gouiri.

L’OM a réglé l’affaire en une mi-temps

Dès lors, l’OM a étouffé son adversaire. Au point physiquement, les Phocéens ont appliqué un pressing suffoquant à leurs adversaires et ont confisqué le ballon à travers de nombreuses séquences de possession. Offensivement, Marseille n’a pas tardé avant de régler la mire. Malgré le gros raté d’Amine Gouiri (2e), les Marseillais ont trouvé la faille sur corner. Ayant touché le poteau quelques minutes auparavant sur une volée remarquable du droit, Facundo Medina a ouvert le score d’une belle tête qui a terminé en lucarne (1-0, 16e). Le robinet était alors ouvert pour Marseille. Largement supérieurs à leurs adversaires, les coéquipiers de Mason Greenwood se sont envolés sous l’impulsion de l’ancien de Manchester United.

L’ailier anglais s’est illustré une première fois après un superbe rush malheureux avant de trouver la faille deux minutes plus tard sur une frappe à bout portant après un beau travail de Rabiot et Gouiri (2-0, 28e). En forme, Greenwood s’est offert le doublé après un enchaînement de dribbles et un tir du gauche qui a fait mouche (3-0, 34e). En souffrance, l’Excelsior a concédé un quatrième but sur une tentative enroulée de Jonathan Rowe (4-0, 38e) avant de boire le calice jusqu’à la lie avec une cinquième réalisation à l’engagement signé Greenwood qui s’est offert le triplé en humiliant le gardien adverse (5-0, 39e). Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi a aligné une équipe remaniée avec beaucoup de jeunes. Dès lors, le rythme est clairement retombé et le score ne s’est pas corsé. Une première réussie pour Marseille qui enchaînera demain avec une rencontre face à l’Olympic Charleroi (18h).