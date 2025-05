Manchester United : Bruno Fernandes est en mission en Europa League !

Il ressemble décidément à une oasis dans un désert très aride cette saison. Capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes est indéniablement le meilleur joueur des Red Devils depuis quelques saisons maintenant. Et alors que ces derniers traversent l’une de leurs plus grandes crises sportives, le Portugais de 30 ans continue de répondre présent. Ne parvenant pas aux Mancuniens d’éviter la déroute en Premier League avec une 15e place qui illustre parfaitement les grandes difficultés affichées par les pensionnaires d’Old Trafford, Bruno Fernandes montre la voie en Europa League.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 12 matches dans la compétition, l’international portugais (78 sélections, 25 buts) est assurément l’un des meilleurs joueurs de la compétition cette saison. Après une belle phase de saison régulière, l’ancien du Sporting CP brille dans la phase à élimination directe et est en train de porter Manchester United vers la finale. Auteur d’un triplé décisif lors du huitième de finale retour face à la Real Sociedad (4-1), le numéro 8 des hommes de Ruben Amorim a contribué à l’élimination hollywoodienne de l’OL en quarts de finale avec un but et un caviar lors de la double confrontation contre les Gones.

Le patron Bruno Fernandes met tout le monde d’accord en Angleterre

En grande forme, le Portugais a récidivé ce jeudi face à Bilbao en demi-finale. Grand artisan du succès des Mancuniens (0-3) sur les terres basques en inscrivant un doublé, le capitaine est en train de mener United vers sa première finale européenne depuis 2021. Une nouvelle grande performance qui a suffi à la presse anglaise pour multiplier les articles dithyrambiques sur le métronome de 30 ans. Dans ses notes du match, The Sun a donné un 9 au transfuge de l’Udinese qui a «presque à lui seul porté United au bord d’une gloire européenne inattendue - une performance impressionnante» d’après le média anglais. De son côté, Fernandes n’a pas caché sa joie après une telle performance qui assure à 99% United d’être en finale de Ligue Europa dans quelques semaines.

«Nous voulons que nos supporters se déplacent deux fois à Bilbao. Le résultat a été incroyable pour nous. Nous devrions pousser un peu plus en deuxième mi-temps, mais nous avons contrôlé le match et c’est bien. Tu dois progresser et comprendre où tu es, l’endroit et le club pour lequel tu joues. Bien sûr, le Sporting est un grand club mais Manchester United est un club global avec l’attention et la pression que cela engendre. C’est le football et c’est ce qu’on aime faire. Mon 52e match de la saison ? Nous devons en profiter parce que quand ma carrière sera terminée, la pression partira et je serai bien plus détendu. C’est ce que je dis à chaque fois que le manager et le physio me disent que j’ai besoin de me détendre, de me reposer. Quand je serai mort, j’aurai beaucoup de temps pour me poser et me reposer.» Vous l’aurez compris, Bruno Fernandes est en mission pour permettre à Manchester United de remporter sa deuxième Ligue Europa et ramener les Red Devils en Ligue des Champions.