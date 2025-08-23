Menu Rechercher
Les mots de Rúben Amorim sur l’avenir d’Antony à Manchester United

Rúben Amorim, le coach de Manchester United

Poussé vers la sortie par Manchester United, Antony (23 ans) est encore mancunien à moins de deux semaines de la clôture du mercato estival. L’entraîneur des Red Devils, Rúben Amorim, s’est exprimé sur la situation du Brésilien et l’incertitude autour de son avenir, qui pourrait encore s’écrire à Old Trafford.

«Je sais qu’il n’est jamais bon d’avoir des joueurs dans cette situation, mais il est clair qu’ils veulent partir dans un autre club,a assuré l’ancien coach du Sporting CP en conférence de presse. Et ça, c’est évident. Nous essayons donc de trouver un point d’accord qui satisfasse les deux parties. De mon côté, je me concentre sur les entraînements, sur le travail avec les garçons qui vont nous aider à l’avenir. Quant aux autres, ils se préparent pour leur prochain chapitre. Et une fois que le mercato sera terminé, ce sera une autre histoire : nous devrons accueillir ces joueurs et une nouvelle dynamique. Tout peut arriver».

