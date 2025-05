Manchester United : Bruno Fernandes entre en négociations avec Al-Hilal

Plus proche d’une relégation que d’une place européenne en Premier League, Manchester United peut néanmoins atténuer sa saison désastreuse en remportant la Ligue Europa en fin de saison et s’assurer une place en Ligue des Champions. Car dans cet exercice 2024-25 à oublier pour les Red Devils, il y a bien une personne à sauver : le capitaine Bruno Fernandes (30 ans), qui a été largement au-dessus du lot durant toute la saison. Mais pour le garder la saison prochaine, MU va devoir faire face aux offres mirobolantes.

La suite après cette publicité

Lié aux Red Devils jusqu’en juin 2027, l’international portugais serait très apprécié par l’Arabie saoudite. Selon la presse locale, les dirigeants du club saoudien d’Al-Hilal se seraient rendus en Angleterre pour rencontrer les représentants de Bruno Fernandes et négocier sa venue cet été. La direction du deuxième de Saudi Pro League aurait également soumis une offre officielle pour sa venue avant la Coupe du monde des Clubs, avec un contrat d’une durée de trois ans.

Al-Hilal veut en faire sa nouvelle star

Le club est prêt à écouter toutes les demandes financières du joueur et entamera immédiatement des négociations avec Manchester United pour l’enrôler si un accord verbal est trouvé. Auteur de 19 buts et 18 passes décisives en 52 rencontres, toutes compétitions confondues, le milieu de terrain est une priorité d’Al-Hilal. Mais selon le Daily Mail, il n’y a pas eu d’offre formelle de la part d’Al-Hilal et le club ne souhaitait pas vendre Bruno Fernandes en cas d’offre.

La suite après cette publicité

Après le fiasco Neymar et après avoir manqué Mohamed Salah, qui a finalement prolongé son bail avec les Reds, Al-Hilal va donc devoir cravacher pour parvenir à faire venir le Portugais et en faire sa nouvelle star. «Je veux que Bruno soit ici parce que nous voulons gagner à nouveau la Premier League, et nous voulons donc que les meilleurs joueurs restent avec nous. Il a 30 ans, mais il est encore très jeune, car il joue 55 matches chaque saison. Entre les passes décisives et les buts, il est là pour au moins 30 ans, c’est donc le type de joueur que nous voulons ici et il n’ira nulle part», avait récemment assuré Ruben Amorim, son entraîneur.