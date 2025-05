Manchester United : Ruben Amorim se fait démonter par la presse anglaise… et Garnacho

Au bout d’une saison déjà peu enthousiasmante, cette nouvelle sortie de route va encore laisser des traces. Hier soir, Manchester United avait l’occasion de se réconcilier avec une partie de son public. Malgré une année horrible, marquée par une 16e place en Premier League, les Red Devils avaient une chance inespérée d’accrocher la Ligue des Champions. Il fallait pour ça battre Tottenham, 17e de Premier League, en finale de Ligue Europa. Des espoirs finalement partis en fumée puisque les hommes de Ruben Amorim se sont inclinés 1-0 et ne disputeront ainsi aucune Coupe d’Europe la saison prochaine.

Ce matin en Angleterre, le technicien portugais prend encore très cher. La BBC écrit par exemple : «aucun transfert à 100 millions de livres (118 M€) ne viendra atténuer les conséquences d’une saison terriblement mauvaise. Amorim doit être capable d’unifier ses forces, visuellement et émotionnellement. Après le match, il faisait les 100 pas en regardant le sol, inerte. À partir de ce groupe disparate, Amorim doit d’une manière ou d’une autre construire une équipe capable de rendre justice au nom du club historique qu’il représente. Le soutien de sa direction demeure, mais pour combien de temps ? Il a remporté 6 matchs en Premier League. La moitié de ces victoires ont été remportées contre des équipes reléguées», écrit le média britannique. Hier après la défaite des siens, Amorim a d’ailleurs fait une "De Zerbi". Face aux médias, il a indiqué qu’il serait prêt à partir, et gratuitement, si sa direction le souhaitait : «si la direction et les supporters estiment que je ne suis pas le bon, je partirai le lendemain sans même parler d’indemnités. Mais je ne démissionnerai pas. J’ai vraiment confiance en mon poste», a-t-il déclaré.

Un nouveau conflit avec Garnacho

Le Daily Star, de son côté, pointe du doigt les choix douteux du Portugais : «la décision choquante d’Amorim a coûté cher aux Red Devils, leur saison abyssale s’étant terminée en cauchemar. Mount, longtemps absent cette saison pour blessures, est resté anonyme en première mi-temps, Amorim refusant presque de regarder son banc. Le technicien portugais a attendu et attendu, sûrement trop, avant d’appuyer sur la gâchette et de procéder à quelques changements. Les Diables Rouges avaient l’occasion de transformer l’infamie en gloire mercredi… Et avant le match, Amorim avait admis que son poste était assuré et qu’il n’avait aucune pression pour gagner à Bilbao. Il a maintenant tout l’été pour redresser la barre, alors que United enchaîne défaites et défaites. »

Et si certains joueurs ont exprimé leur soutien à l’égard du Portugais, comme Luke Shaw ou Bruno Fernandes, d’autres n’ont visiblement guère goûté ses choix. On pense notamment à Alejandro Garnacho, avec qui sa relation s’était déjà nettement refroidie ces dernières semaines. Après le match, le frère et agent de l’Argentin a écrit sur Instagram : «travailler comme personne, aider à chaque match, marquer deux buts lors des deux dernières finales, pour finalement être sur le terrain pendant 19 minutes et se faire jeter sous un bus. Waouh!» Le joueur a même ajouté devant la presse : «jusqu’à la finale, j’ai joué tous les tours, j’ai aidé l’équipe. Aujourd’hui, jouer 20 minutes… Bref, je ne sais pas. Si ça peut influencer mon avenir ? Le match a un impact, mais la saison elle-même et la situation du club… Je vais essayer de profiter de l’été et de voir ce qui se passe ensuite.» Ce à quoi Amorim a répondu : «c’est facile de dire ça maintenant. Qui a raté une occasion franche en première mi-temps de la demi-finale ? Garnacho. C’est le football.» Les nerfs sont tendus…