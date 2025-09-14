Menu Rechercher
BL : Sankt Pauli renverse Augsbourg et grimpe dans le top 4

Par Aurélien Macedo
Danel Sinani (Sankt Pauli) @Maxppp
Sankt Pauli 2-1 Augsbourg

La troisième journée de Bundesliga nous offrait un duel entre Sankt. Pauli et Augsbourg. Et rapidement, Han-Noah Massengo délivrait une offrande pour l’ancien Rennais Fabian Rieder (16e). Menés, les locaux de Sankt. Pauli ont bien réagi.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 9 3 +12 3 0 0 14 2
2 Logo Dortmund Dortmund 7 3 +5 2 1 0 8 3
3 Logo Cologne Cologne 7 3 +4 2 1 0 8 4
4 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 3 +3 2 1 0 7 4
5 Logo Francfort Francfort 6 3 +3 2 0 1 8 5
Avant la pause, Andréas Hountondji a manqué son penalty avant de marquer dans la foulée (45e). En seconde période, le luxembourgeois Danel Sinani a renversé la donne (77e). Avec cette victoire 2-1, Sankt Pauli grimpe à la quatrième place de Bundesliga tandis qu’Augsbourg reste dixième.

Pub. le - MAJ le
