BL : Sankt Pauli renverse Augsbourg et grimpe dans le top 4

La troisième journée de Bundesliga nous offrait un duel entre Sankt. Pauli et Augsbourg. Et rapidement, Han-Noah Massengo délivrait une offrande pour l’ancien Rennais Fabian Rieder (16e). Menés, les locaux de Sankt. Pauli ont bien réagi.

Avant la pause, Andréas Hountondji a manqué son penalty avant de marquer dans la foulée (45e). En seconde période, le luxembourgeois Danel Sinani a renversé la donne (77e). Avec cette victoire 2-1, Sankt Pauli grimpe à la quatrième place de Bundesliga tandis qu’Augsbourg reste dixième.