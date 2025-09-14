Bundesliga
BL : Sankt Pauli renverse Augsbourg et grimpe dans le top 4
@Maxppp
La troisième journée de Bundesliga nous offrait un duel entre Sankt. Pauli et Augsbourg. Et rapidement, Han-Noah Massengo délivrait une offrande pour l’ancien Rennais Fabian Rieder (16e). Menés, les locaux de Sankt. Pauli ont bien réagi.
Classement live Bundesliga
Avant la pause, Andréas Hountondji a manqué son penalty avant de marquer dans la foulée (45e). En seconde période, le luxembourgeois Danel Sinani a renversé la donne (77e). Avec cette victoire 2-1, Sankt Pauli grimpe à la quatrième place de Bundesliga tandis qu’Augsbourg reste dixième.
