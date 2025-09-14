Menu Rechercher
LOSC : le premier but héroïque d’Ethan Mbappé qui offre la victoire contre le TFC !

Par Allan Brevi
Ethan Mbappé sous le maillot du LOSC @Maxppp
Lille 2-1 Toulouse

Ethan Mbappé a vécu un après-midi de rêve face à Toulouse. Entré en jeu en fin de match, le petit frère de Kylian a inscrit son tout premier but en Ligue 1, et pas n’importe lequel : une reprise parfaitement ajustée au second poteau dans le temps additionnel. Un geste plein de sang-froid qui a offert la victoire à Lille dans les ultimes instants (2-1).

RETENEZ BIEN SON PRENOM : 𝙀𝙏𝙃𝘼𝙉 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ ⭐

La relève de la fraterie marque son premier but en @Ligue1 !

#LOSCTFC
À seulement 18 ans, Ethan Mbappé marque déjà son empreinte en débloquant son compteur dans l’élite, plus de cinq mois après sa dernière apparition. Un but libérateur pour lui, célébré avec toute l’intensité d’un jeune joueur qui s’affirme progressivement dans le groupe professionnel lillois.

