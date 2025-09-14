Lille : Ethan Mbappé a bluffé tout le monde

C’est peu dire qu’Ethan Mbappé va bien dormir ce soir. Plombé par les blessures la saison dernière, le petit frère de Kylian a montré qu’il avait du caractère et le cuir assez épais pour rebondir. Dans un match aux allures piégeuses, où pas grand-chose n’avait souri aux Dogues jusqu’ici, Bruno Genesio a pris le parti de lui offrir ses premières minutes de la saison face à Toulouse.

Plus utilisé depuis le 27 avril face à Angers (2-0), rencontre durant laquelle il était entré puis ressorti six minutes plus tard en raison d’une blessure, Ethan Mbappé a eu l’occasion de s’exprimer cette fois pendant plus d’un quart d’heure. Le gaucher est entré dans cette rencontre le pas assuré, et il a surtout montré beaucoup d’envie et de personnalité, avec la volonté constante de faire mal.

Un premier but en professionnel

Il avait d’abord eu une situation de but sur un décalage finalement trop mou d’Igamane (90+3e), mais la vérité a fini par arriver de son pied gauche quelques instants plus tard. Face à des Toulousains réduits à 10 et recroquevillés dans leur surface, c’est lui qui venait inscrire le but de la victoire au second poteau. Il reprenait parfaitement du plat du pied un centre de Sahraoui et inscrivait son premier but en professionnel face à un Guillaume Restes impuissant. Sa joie se lisait sur son visage après des derniers mois compliqués, et sur celui de ses coéquipiers venus l’enlacer, à l’image d’Olivier Giroud.

« Ce que j’ai ressenti ? Franchement, j’ai le temps de penser à rien. J’ai le temps de célébrer avec les supporters. C’était le plus important, confiait-il en zone mixte. L’année dernière, j’ai vécu une année un peu compliquée avec énormément de blessures. Revenir avec un but pour mon premier match, il n’y a pas mieux pour commencer une nouvelle saison. La saison dernière, je revenais, je me reblessais, je revenais, je me reblessais. Moralement, je pense que ça m’a renforcé. » Jamais très loin des exploits de son petit frère, Kylian l’avait déjà félicité aussitôt le match terminé. « Il m’a déjà envoyé un message. Il doit être content, en plus, je lui ai fait un petit clin d’œil en faisant sa célébration. Il a marqué hier, je marque aujourd’hui. Je pense aussi à mes parents. » À l’image des parents Thuram hier, les Mbappé ont, eux aussi, une nouvelle raison d’être fiers.