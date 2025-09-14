LOSC : l’anecdote d’Hamza Igamane sur une erreur dans son nom de famille

Recruté par le LOSC cet été en provenance des Glasgow Rangers, Hamza Igamane n’a pas tardé à se faire remarquer. Auteur d’un doublé en seulement 45 minutes lors de ses débuts en Ligue 1 face à Lorient (7-1), le jeune attaquant marocain de 22 ans a confirmé les espoirs placés en lui. Officiellement présenté par le club à son retour de sélection, le joueur a attiré l’attention non seulement par ses performances, mais aussi par la singularité de son nom sur les feuilles de match, où il apparaît sous l’appellation « Igmane ».

La suite après cette publicité

Interrogé sur cette curieuse différence lors de sa présentation officielle au LOSC, le principal intéressé a levé le voile sur une erreur administrative jamais corrigée : « Au Maroc, à l’administration, ils ont oublié de mettre un "A" à mon nom de famille. Je n’ai jamais eu le temps de corriger, donc c’est resté "Igmane" », a-t-il expliqué avec le sourire. Un détail cocasse qui n’empêche pas l’ancien joueur des Rangers de briller sous ses nouvelles couleurs.