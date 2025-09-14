PL : Liverpool et Salah s’imposent sur le gong contre Burnley

Leader de la Premier League avec trois victoires en trois matches avant la trêve internationale, Liverpool a vu Arsenal, Tottenham et Bournemouth revenir à sa hauteur. Les Reds avaient la volonté de poursuivre leur début de saison parfait et se déplaçaient pour cela sur la pelouse du promu Burnley. Dix-septièmes, les Clarets avaient montré des choses intéressantes et voulaient confirmer.

Et ce match n’a pas été facile pour Liverpool qui a essuyé la sortie rapide de Milos Kerkez qui n’était pas dans son match et celle sur blessure d’Alexis Mac Allister à la pause. Incapable de marquer face au bloc solide de Burnley, Liverpool a longuement poussé pour faire la différence au cours de cette partie. En fin de match, Lesley Ugochukwu a été exclu suite à un deuxième carton jaune (85e). Et à force de pousser, Hannibal Mejbri était poussé à la faute de main dans sa surface. Mohamed Salah s’est chargé de conclure sur penalty (90e+5). Liverpool s’impose 1-0 et garde au moins trois points d’avance sur ses poursuivants.