PL : Liverpool et Salah s’imposent sur le gong contre Burnley

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gravenberch (Liverpool) et Florentino (Burnley) @Maxppp
Burnley 0-1 Liverpool

Leader de la Premier League avec trois victoires en trois matches avant la trêve internationale, Liverpool a vu Arsenal, Tottenham et Bournemouth revenir à sa hauteur. Les Reds avaient la volonté de poursuivre leur début de saison parfait et se déplaçaient pour cela sur la pelouse du promu Burnley. Dix-septièmes, les Clarets avaient montré des choses intéressantes et voulaient confirmer.

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Liverpool Liverpool 12 4 +5 4 0 0 9 4
2 Logo Arsenal Arsenal 9 4 +8 3 0 1 9 1
3 Logo Tottenham Tottenham 9 4 +7 3 0 1 8 1
4 Logo Bournemouth Bournemouth 9 4 +1 3 0 1 6 5
5 Logo Chelsea Chelsea 8 4 +6 2 2 0 9 3
Voir le classement complet

Et ce match n’a pas été facile pour Liverpool qui a essuyé la sortie rapide de Milos Kerkez qui n’était pas dans son match et celle sur blessure d’Alexis Mac Allister à la pause. Incapable de marquer face au bloc solide de Burnley, Liverpool a longuement poussé pour faire la différence au cours de cette partie. En fin de match, Lesley Ugochukwu a été exclu suite à un deuxième carton jaune (85e). Et à force de pousser, Hannibal Mejbri était poussé à la faute de main dans sa surface. Mohamed Salah s’est chargé de conclure sur penalty (90e+5). Liverpool s’impose 1-0 et garde au moins trois points d’avance sur ses poursuivants.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
Premier League
Liverpool
Burnley

