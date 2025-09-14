Premier League
Liverpool : le but décisif de Salah à la dernière seconde du match
Liverpool a arraché la victoire dans la douleur face à Burnley. Longtemps tenus en échec par le promu, les Reds s’en sont finalement remis à Mohamed Salah, qui a transformé un penalty dans le temps additionnel (95e) après une main d’Hannibal Mejbri. Un but décisif qui offre trois points précieux aux champions en titre, frustrant au passage les joueurs de Burnley qui pensaient tenir le nul.
Les champions en titre s'imposent sur la pelouse du promu grâce à un pénalty transformé par Mohamed Salah au bout du temps additionnel
#BURLIV | #PremierLeague
Discret tout au long de la rencontre, l’Égyptien a su répondre présent au moment clé pour sauver son équipe. Invisible par séquences, il crucifie pourtant Burnley d’un sang-froid implacable et confirme une nouvelle fois son rôle de sauveur dans les fins de match tendues.
