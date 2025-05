EdF : ça sent bon pour Rayan Cherki

Demain, Didier Deschammps dévoilera sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations, pendant lequel les Bleus défieront l’Espagne en demi-finale. Une liste très attendue, et où les supporters tricolores attendent un nom : celui de Rayan Cherki, présent dans le onze type de la saison aux Trophées UNFP et nommé meilleur dribbleur de la saison en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Le quotidien L’Equipe indique que la tendance est plutôt à une présence de Cherki dans cette liste de Deschamps. Les bonnes prestations du Lyonnais cette saison, l’attente populaire et la pression de la sélection algérienne que Cherki serait prêt à rejoindre pourraient définitivement avoir convaincu le sélectionneur tricolore de faire une place au joueur qui pourrait aussi évoluer avec l’Italie.