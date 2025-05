Euro Espoirs : Gérald Baticle l’a mauvaise contre Monaco pour Akliouche

Comme lors des Jeux Olympiques l’été dernier quand il était encore adjoint de Thierry Henry, Gérald Baticle va devoir faire face à une problématique de taille. Dans trois semaines, l’équipe de France Espoirs disputera l’Euro (11 juin 2025 – 28 juin 2025 en Slovaquie), mais le sélectionneur devra tirer un trait sur plusieurs noms. Effectivement, le tournoi n’a pas lieu sur des dates FIFA, ce qui offre la possibilité aux clubs de retenir leurs joueurs. Et Monaco a profité de la brèche pour retenir Maghnes Akliouche, promis à un gros transfert cet été.

La suite après cette publicité

«On a eu des situations similaires pour les Jeux Olympiques, retrace Gérald Baticle sur RMC. Beaucoup de club étrangers ont refusé (de libérer leurs joueurs), quelques clubs français ont refusé pour de véritables raisons. Donc on s’est déjà retrouvé sur des tournois hors date FIFA, mais il y avait toujours des vraies raisons : soit des matchs, soit quelque chose à préparer immédiatement. Mais là, c’est pour du congé (que les clubs retiennent leurs joueurs), donc c’est nouveau. Je ne pensais pas avoir cette problématique-là. Il n’y a pas de date FIFA, mais on est sur une date de vacances, on n’est pas sur la préparation d’une finale, d’un barrage, donc c’est surprenant. Je suis déçu parce que j’avais un choix de riche il y a quelque temps, j’avais trois numéros 10 : Cherki, Doué, Akliouche. Et là, je passe de 3 à aucun. Deux joueurs qui montent (chez les A), c’est parfait, mais Akliouche est retenu, donc c’est plus difficile à accepter, mais on doit l’accepter. C’est leur droit, leur choix.»