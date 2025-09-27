Bayern Munich : Harry Kane répond cash pour un retour à Tottenham !

Alors que le mois de septembre n’est pas encore terminé, Harry Kane est déjà le favori pour soulever le Soulier d’Or. Avec son doublé contre le Werder Brême (4-0) vendredi, l’attaquant de 32 ans a déjà inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives pour 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée au Bayern Munich l’été dernier, il totalise 100 buts en 104 matchs de Bundesliga et fait ainsi mieux que Cristiano Ronaldo en Liga, ou Erling Haaland en Premier League, 105 matchs chacun.

Et forcément, ce rendement manque à la Premier League et aux fans de Tottenham, son ancien club. Même Thomas Frank, l’actuel entraîneur des Spurs, s’est mis publiquement à demander son retour à Londres : «C’est un joueur incroyable qui a fait un travail fantastique pour les Spurs et qui se débrouille fantastiquement pour le Bayern. Je pense qu’il y a beaucoup de fans de Tottenham, y compris moi-même, qui aimeraient le revoir… S’il veut nous rejoindre, il est plus que bienvenu», a-t-il indiqué.

Harry Kane est très heureux

Mais alors que le média allemand Bild assurait que l’international anglais disposerait d’une clause libératoire de 65 millions d’euros, qui serait active en 2026 et valable uniquement pour les clubs de Premier League, l’attaquant de 32 ans aurait plutôt envie de rester en Bavière. «Une prolongation ? Ces discussions pourraient arriver, elles n’ont pas encore eu lieu, mais si elles ont lieu, on aura simplement une conversation ouverte et honnête. Pour moi, le but est d’inscrire les 100 prochains et j’espère encore plus rapidement. Pour le Bayern Munich oui. Je me sens vraiment bien ici», a-t-il lâché en zone mixte, après le succès du Bayern Munich.

«Je sais qu’il y a eu beaucoup de rumeurs. Je le prends toujours comme un compliment, mais la seule chose que je peux dire, c’est que je me sens bien ici, ma famille est heureuse (…) J’ai encore près de deux ans de contrat, donc ce n’est pas comme si j’étais dans la dernière année. Je suis dans une bonne situation, le club aussi, je pense qu’ils sont contents de moi et je suis content», a ajouté Harry Kane, finalement décidé à rester plus longtemps que prévu en Bundesliga.