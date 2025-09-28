BL : Stuttgart enchaîne contre Cologne et intègre le top 5

Après son succès contre Saint-Pauli (2-0) le week-end dernier et son bon départ en Ligue Europa contre le Celta de Vigo (2-1) jeudi, Stuttgart (10e) avait à cœur de confirmer sa bonne forme du moment lors de la 5e journée de Bundesliga, ce dimanche après-midi, face à Cologne (6e). Mais la tâche fut plus compliquée que prévu pour les hommes de Sébastien Hoeness, surpris dès la première attaque de Cologne et l’ouverture de score de Jakub Kaminski (4e, 1-0). Pas de quoi faire paniquer les visiteurs qui sont revenus au score sur un but d’Ermedin Demirovic sur penalty (28e, 1-1).

En deuxième période, Cologne a davantage poussé. Mais c’est bien Stuttgart qui a eu le dernier mot grâce au but de Josha Vagnoman (81e, 1-2), sur un caviar d’Angelo Stiller. Le VfB s’impose donc pour la première fois hors de leur base cette saison et intègre le top 5 de Bundesliga, à un point derrière Francfort. En face, Cologne concède une deuxième défaite d’affilée après son revers contre le RB Leipzig, une première depuis près d’un an, et recule d’une place au classement.