Euro 2028 : les pays hôtes ne seront pas directement qualifiés

Un grand classique de chaque compétition internationale va être revisité pour l’Euro 2028 : la qualification du pays hôte. Avec l’organisation étalée sur quatre nations, à savoir l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande, difficile de qualifier automatiquement chaque pays pour le tableau principal. L’UEFA s’est donc réuni ce mercredi pour réajuster le règlement, et cela pourrait coûter cher à certains des hôtes. En effet, l’Angleterre, la République d’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles participeront également aux qualifications, répartis dans des groupes distincts.

Les 12 vainqueurs de groupe et les 8 meilleurs deuxièmes (20 équipes) accéderont directement à la phase finale de l’EURO 2028. Deux places pour le tournoi final seront réservées aux deux nations hôtes les mieux classées qui ne sont pas qualifiées en tant que vainqueurs de groupe ou meilleurs deuxièmes après l’achèvement de la phase de groupes de qualification. Ce qui signifie donc un constat cruel : si seule l’Angleterre est qualifiée pour la phase finale de la compétition, le pays hôte le moins bien classé (actuellement l’Irlande) ne verra le tournoi à domicile qu’en simple spectateur.