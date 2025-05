Real Madrid : Luka Modric a proposé de rester

Hier, Luka Modric a annoncé qu’il quitterait le Real Madrid après la Coupe du Monde des Clubs. «Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l’espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l’ambition de faire de grandes choses, mais je n’aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire.»

Mais d’après la Cadena SER, le Croate de 39 ans a tout tenté pour rester une année de plus au sein de la Casa Blanca, lui qui souhaite raccrocher les crampons après le Mondial 2026. En effet, la radio espagnole explique qu’il a appelé Xabi Alonso pour essayer d’en savoir plus sur son projet et lui proposer de continuer avec l’équipe madrilène. Mais la réponse de Florentino Pérez et de la direction a été plutôt claire puisqu’ils lui ont fait savoir qu’ils ne poursuivraient pas l’aventure avec lui.