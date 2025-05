PSG : tensions entre élus à Poissy avant la finale de C1

La finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan le 31 mai prochain agite la sphère politique de Poissy, où l’absence d’écran géant pour suivre l’événement a déclenché un vif échange entre le député Karl Olive et la maire Sandrine Dos Santos, révèle Le Parisien. L’ancien édile, fervent supporter parisien, déplore une « occasion manquée » dans une ville qui accueille désormais le centre d’entraînement du club parisien. Il accuse la municipalité de « manque de réactivité » et d’avoir failli à organiser un évènement populaire dans un « moment historique ».

La maire réplique fermement, invoquant un avis défavorable du ministère de l’Intérieur et des forces de l’ordre pour des raisons de sécurité. Elle regrette la forme du reproche de Karl Olive, et défend une « alternative responsable » : autoriser les bars et restaurants à diffuser le match en extérieur. Le ton monte alors que Poissy rêve toujours d’accueillir le futur grand stade du PSG.