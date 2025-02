Ça se tend sérieusement entre Theo Hernandez et l’AC Milan

Ces derniers mois, les frères Hernandez n’ont pas vécu des moments faciles. Lucas (28 ans), l’aîné, a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la rencontre face au Borussia Dortmund la saison passée. Il a manqué plusieurs mois de compétitions avec le PSG ainsi que l’Euro 2024 avec les Bleus. Mais il a retrouvé les terrains ces dernières semaines. De son côté, Theo (27 ans) enchaîne les galères. Il y a quelques mois, il a été accusé d’agression sexuelle par une mannequin avec laquelle il avait eu relation intime dans une voiture lors d’une soirée en boîte à Marbella. Après enquête, il a finalement été innocenté tandis que son accusatrice a été condamnée à 6 mois de prison. Elle a aussi été sanctionnée pour fausse accusation et dénonciation calomnieuse par le tribunal pénal de Malaga.

Côté terrain, l’international tricolore (36 sélections, 2 buts) a été un peu moins en verve avec l’AC Milan, où il a longtemps été indiscutable sur son côté gauche depuis son arrivée. Mais cette saison, le latéral tricolore, auteur de 31 apparitions toutes compétitions confondues (4 buts, 5 assists) est un peu plus dans le dur. C’est ce que nous a confirmé Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Serra. «Sa saison n’est pas bonne. Il est en dessous de son niveau habituel. Je pense qu’il va rester à Milan, mais il n’y a pas de nouvelle concernant son contrat.» En effet, l’ancien de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid arrive à un tournant de son aventure puisqu’il est lié aux Rossoneri jusqu’en juin 2026.

Theo Hernandez veut rester

Le temps presse donc pour une prolongation de son bail avant d’aborder le mercato d’été avec seulement une année de contrat. Dans l’entourage du joueur, on est plutôt clair sur la suite de cette histoire. En décembre dernier, Manuel Garcia Quilon, l’agent de Theo Hernandez, avait évoqué ce point précis : «une prolongation ? Nous n’avons pas parlé de ce sujet aujourd’hui. Nous l’avons dit et nous le répétons encore, Theo veut rester à Milan, il veut prolonger avec Milan.» Sauf que les Lombards ne sont pas totalement convaincus par cette idée. Quand il était sur le banc italien, Paulo Fonseca, qui a été remercié fin décembre et qui a rejoint l’OL depuis; n’appréciait pas l’implication du joueur aux entraînements.

Concernant Sérgio Conceição, ce n’est pas l’amour fou non plus. En effet, Theo Hernandez a été cité parmi les joueurs ayant quelques soucis avec le technicien portugais. La Repubblica a révélé qu’il n’apprécie pas les méthodes de l’ancien de Porto. Alors que son niveau de jeu en deçà et sa mésentente avec le coach font parler, La Gazzetta dello Sport a révélé le mois dernier que l’AC Milan ne fermait pas la porte à un départ du Français. Cela a été confirmé par la suite puisque l’on a appris que l’écurie italienne avait accepté une offre de 40 M€ de Côme pour son joueur lors du dernier mercato d’hiver. Mais le joueur de 27 ans, à qui on avait offert un salaire de 7 M€ par an, a décliné l’invitation et il est resté en Lombardie. Mais pour combien de temps ?

Des désaccords entre le Français et son club

Aujourd’hui, La Gazzetta dello Sport révèle que les discussions concernant une prolongation de Theo Hernandez sont au point mort. Ce, alors qu’elles avancent très bien avec Mike Maignan, qui est également sous contrat jusqu’en 2026. Les Milanais veulent aussi blinder avant l’été Tijani Reijnders, qui devrait obtenir une belle augmentation de salaire grâce à sa prolongation jusqu’en 2029. Pour le frère de Lucas Hernandez, nous n’en sommes donc pas là. Le média au papier rose explique que «les nouvelles ne sont pas rassurantes» le concernant puisque le dialogue entre la direction et le clan Hernandez est pratiquement rompu. Mais le temps presse avec ce bail qui s’achève dans un petit peu plus d’un an.

Il faudra donc trancher avant cet été. Mais le fossé se creuse entre les deux parties. En effet, la GdS indique que le Français a fait savoir dès les premières discussions qu’il voulait être placé au même niveau que Rafael Leão en ce qui concerne la grille salariale du club. Il voulait donc toucher au minimum 7 M€ par an. Ce qui a totalement refroidi les Milanais, qui ne le prolongeront pas si jamais il ne revoit pas ses exigences à la baisse. D’autant qu’à leurs yeux, il n’est pas en position de réclamer un tel salaire puisque sa saison est mauvaise. C’est même sa «pire saison» pour la GdS. Theo Hernandez a encore quelques mois pour inverser la tendance et trouver un terrain d’entente avec son club. Dans le cas contraire, on devrait assister à un bras de fer et peut-être un divorce une fois le mercato d’été venu.