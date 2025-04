Milan : Moncada fait le point sur les prolongations de Mike Maignan et Théo Hernandez

Quelques heures avant la demi-finale retour de Coupe d’Italie face à l’Inter, remportée 3-0 par l’AC Milan, Geoffrey Moncada s’est exprimé sur plusieurs dossiers chauds. Interrogé sur les prolongations de contrat de Mike Maignan et Théo Hernandez, le directeur technique rossonero a assuré que les discussions étaient bien en cours : « nous travaillons chaque jour avec les agents et les joueurs. Nous parlons quotidiennement avec eux. Nous sommes très concentrés sur la fin de saison, je ne pense pas que ce soit le bon moment. »

Moncada a également évoqué la situation de Sergio Conceição, annoncé sur la sellette en raison des résultats catastrophiques en Serie A, ne confirmant tout de même pas son maintien à l’issue de l’exercice en cours : « chaque jour, nous travaillons avec lui, il est tous les jours à Milanello avec lui et Zlatan. Nous parlons chaque jour avec son staff. Nous sommes avec lui, il n’y a pas de problème pour nous : nous sommes satisfaits de Sergio et de la manière dont il travaille pour revenir à un niveau plus élevé. Est-ce que deux trophées suffiraient pour une reconduction ? Deux trophées seraient très importants, cela fait longtemps que nous n’avons pas gagné la Coupe d’Italie. »