L’AC Milan avait accepté 40 M€ de Côme pour Théo Hernandez

Côme ne semble plus vouloir s’arrêter. Le club coaché par Cesc Fabregas avait déjà beaucoup fait parler de lui l’été dernier, notamment avec l’arrivée avortée de Raphaël Varane, mais l’écurie italienne s’est de nouveau montrée ultra active lors de cette fenêtre des transferts, avec pas moins de quatre recrutements, dont ceux de Maxence Caqueret et Dele Alli. Mais l’actuel 13e de Serie A compte frapper encore plus fort.

La Gazzetta dello Sport affirme que les pensionnaires du stade Giuseppe Sinigaglia ont tenté l’énorme coup Théo Hernández au cours des derniers jours, avec une offre de 40 millions d’euros, qui aurait même été acceptée par l’AC Milan selon le Corriere della Serra. La tentative était extrêmement ambitieuse, mais les Lombards se sont finalement heurtés au refus du joueur, malgré une proposition de salaire de 7 millions d’euros par an. À peine arrivés dans l’élite du football italien, les Lariani mettent déjà la barre, très, très haute.