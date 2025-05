Ligue 1 : les folles ambitions du Paris FC

Il y aura bien deux clubs parisiens l’année prochaine en Ligue 1. Plus impressionnant encore, ils ne seront séparés que d’une rue puisque le PFC, promu depuis hier soir, quittera le Stade Charlety pour évoluer à Jean-Bouin, situé… en face au Parc des Princes. «Un deuxième club de Paris en Ligue 1, tout le monde en parle depuis 50 ans et personne n’a réussi à le faire. Nous, on y est, s’enflammait Pierre Ferracci hier, président depuis 2017, qui s’apprête à tourner la page d’ici un an ou deux. Je vais permettre à la famille Arnault de stationner moins de six mois en Ligue 2. Je suis ravi pour eux, moi j’y ai passé un peu plus de temps et pas qu’en deuxième division.»

Reste à définir les moyens et les ambitions du club, désormais possédé par la holding Agache Sport (la famille Arnault), devenue actionnaire majoritaire (52,4 %) à l’automne, accompagnée par Red Bull, détenteur de 10,6 % des parts. Forcément, la richesse et le prestige des propriétaires ont de quoi donner des ailes et des goûts de luxe mais il ne faudra pas non plus s’attendre à des changements radicaux. Les nouveaux propriétaires ont constaté que l’équipe en place tournait bien. Il n’est pas question de la chambouler, expliquait Antoine Arnault. «J’ai eu le plaisir de rencontrer Stéphane Gilli, d’écouter son discours positif très apprécié par un groupe qui manifestement vit extrêmement bien ensemble. C’est important de savoir qu’on n’est pas là pour tout changer, retourner la table.»

6 à 8 recrues attendues

Le coach parisien sera le même l’an prochain sur les bancs de Ligue 1 mais il y aura tout de même des modifications à l’intersaison, à commencer par le budget prévisionnel. Estimé à 30 M€ cette saison en Ligue 2, il devrait au minimum doubler mais L’Equipe évoque même une somme comprise entre 70 et 80 M€, l’équivalent du FC Nantes. La grande inconnue demeure les droits TV et les comptes à présenter devant la DNCG en début d’année. La puissance financière des actionnaires a de ce point de vue de quoi rassurer le club, mais aussi ceux qui surveillent ses comptes. Et puis il faudra se renforcer même si l’effectif ne connaitra pas non plus un grand bouleversement, toujours dans ce souci de continuité avec les hommes déjà en place.

«Il ne faut pas brûler les étapes. Nous ne sommes pas le PSG ni les grands clubs de Ligue 1 mais on va faire du bon boulot» promet Ferracci. Quelques éléments ont déjà connu la Ligue 1 comme Maxime Lopez, Vincent Marchetti, Thibault De Smet, Mathieu Cafaro ou Jean-Philippe Krasso. D’autres sont des valeurs sûres à l’instar d’Obed Nkambadio, de Moustapha Mbow, Samir Chergui, Adama Camara et Alimami Gory. La direction mise sur la venue de 6 à 8 nouveaux joueurs, tous déjà rompus à la Ligue 1. «Ça va être un super projet, assure Ferracci. On va fédérer du monde, avec tout le respect pour le grand PSG. Il y aura une rivalité saine, on ne sera peut-être pas équipé pour rivaliser la saison prochaine mais on le sera pour faire plus que de la figuration.»