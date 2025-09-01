Menu Rechercher
Le Paris FC fonce sur Leo Scienza !

Par Josué Cassé
Léo Scienza en action avec Heidenheim. @Maxppp

Selon les dernières informations de la presse allemande, le Paris FC est entré dans la course pour recruter Leo Scienza, actuellement sous les couleurs d’Heidenheim. Pisté par Southampton, qui a déjà conclu un accord contractuel avec le joueur, l’ailier gauche brésilien va désormais devoir trancher.

D’après nos confrères, tout reste actuellement ouvert pour le natif de Venâncio Aires. Auteur de 3 buts en autant de rencontres en ce début de saison, Scienza avait inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 37 matches lors du précédent exercice.

Pub. le - MAJ le
