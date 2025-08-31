Menu Rechercher
Paris FC : Stéphane Gilli attend encore 3 recrues

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Stéphane Gilli, l'entraineur du PFC @Maxppp

Ce dimanche, le Paris FC a obtenu la première victoire de sa saison. Grâce à un excellent Ilan Kebbal, les Franciliens ont enfin pu débloquer leur compteur en championnat. Avec la trêve qui arrive, le club de Stéphane Gilli va aussi pouvoir intégrer les recrues. Car il devrait encore y en avoir. En conférence de presse, le coach a annoncé plusieurs recrues.

« Il y a 2-3 joueurs qui vont arriver, je confirme après, je ne vais pas déroger à la règle sur la dernière journée et parler, car tout peux se passer, on sait comment ça marche. Mais j’attends encore 2-3 joueurs oui », a-t-il notamment.

Pub. le - MAJ le
