Chelsea fait revenir Marc Guiu pour remplacer Liam Delap

À quelques heures de la fin du mercato, Marc Guiu va quitter Sunderland pour faire son retour à Chelsea. Prêté début août au club promu de Championship, l’attaquant espagnol de 19 ans sera rappelé par les Blues, qui ont décidé de rompre le prêt en raison de la blessure de Liam Delap et du refus de Nicolas Jackson de revenir, d’après le journal AS. Chelsea et Sunderland se sont entendus sur une compensation financière pour mettre fin à l’accord. La décision a été prise par Enzo Maresca et le reste du staff technique, en concertation avec le club, qui n’a jamais envisagé de vendre le joueur, convaincu de son fort potentiel.

L’aventure de Guiu dans le nord de l’Angleterre prend donc fin prématurément, malgré un début prometteur sous les couleurs des Black Cats. L’ancien du Barça est entré en jeu face à Burnley et Brentford en Premier League, et a inscrit un but en Carabao Cup face à Huddersfield. Le club devra désormais trouver un remplaçant dans l’urgence. Du côté de Chelsea, le jeune Espagnol aura une nouvelle chance de s’imposer à Stamford Bridge cette saison.