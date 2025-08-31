Ligue 1 : Strasbourg chute sur le fil contre Monaco, Le Havre surprend Nice, le Paris FC fait le spectacle pour sa première à Jean-Bouin

La troisième journée de Ligue 1 se poursuivait après le match nul de Rennes face à Angers (1-1). Au Stade Louis-II, l’AS Monaco accueillait Strasbourg, vainqueur de ses deux premiers matches, et espérait retrouver le chemin du succès après sa défaite face à Lille. Organisés en 4-4-2 avec Biereth et Balogun sur le front de l’attaque, les Monégasques prenaient rapidement l’avantage grâce à Akliouche. Profitant d’un contrôle raté de Penders et du pressing de Balogun, le néo-international français terminait du gauche dans le but vide (1-0, 6e). Réalistes sur leur première vraie occasion, les Asémistes laissaient ensuite le cuir aux Alsaciens, peu inspirés aux abords de la surface adverse.

Strasbourg s’incline sur le fil

Si Diego Moreira testait Hradecky et Panichelli voyait lui son but refusé pour une position de hors-jeu, le RCSA allait finalement craquer une nouvelle fois au retour des vestiaires. Lancé en profondeur par Camara, Balogun faisait le break d’un petit piqué croisé du droit dans la surface (2-0, 48e). Dans la foulée, Golovine passait lui tout proche du troisième but monégasque (52e) mais la VAR sauvait les Strasbourgeois. Dans la dernière demi-heure, Bakwa réduisait l’écart d’une demi-volée lumineuse du gauche (2-1, 73e) avant de pousser Golovin et Caio Henrique à la faute dans leur propre surface. Plein de sang-froid, Panichelli égalisait sans trembler (2-2, 76e).

Un match fou où Dier pensait redonnait l’avantage à l’ASM mais Panichelli dégageait à la volée près de son montant droit (80e). Dans les dernières minutes, les deux formations tentaient de forcer leur destin et c’est finalement Minamino, au bout du temps additionnel et de la tête, qui offrait la victoire aux locaux (3-2, 90+6e). Avec ce succès spectaculaire, l’ASM se relance et remonte au 4e rang. Défait pour la première fois de la saison, le RCSA est 6e. Autre affiche de ce traditionnel multiplex, Le Havre, défait par Monaco et Lens lors des deux premières journées, recevait l’OGC Nice. Alignés en 4-5-1 avec la présente de Samatta en pointe, les Havrais mettaient rapidement la pression sur la défense niçoise mais manquaient de précision, à l’image de Kechta, maladroit dans le dernier geste.

Le Paris FC fait le spectacle, Nice rechute

Déjà décisif contre les Sang et Or, Doucouré, trouvé par Soumaré, libérait finalement les Ciel et Marine avec une belle reprise au près (1-0, 13e). Récompensés de cette belle entame et proches de faire le break sur une tête de Samatta (30e), les Havrais contenaient ensuite les assauts niçois et viraient en tête à la pause. Au retour des vestiaires, l’OGC Nice réagissait et Peprah Oppong profitait d’une grosse faute de main de Diaw pour remettre les deux formations à hauteur (1-1, 52e). Séduisant collectivement, le HAC repassait pourtant devant quelques minutes plus tard grâce à Ndiaye, opportuniste sur un dégagement approximatif de Bah (2-1, 61e). En fin de match, le HAC, porté par les entrées de Delaine, Touré et Mambimbi, parvenait à conserver sa légère avance. Sur le gong, Soumaré concluait finalement un contre express pour offrir aux siens les trois premiers points de la saison (3-1, 90+6e).

Enfin, pour sa grande première du côté de Jean-Bouin, le Paris FC, balayé par l’OM le week-end dernier, défiait le FC Metz, toujours à la recherche de ses premiers points dans l’élite. Dominateurs dès l’entame, les hommes de Stéphane Gilli pensaient obtenir un penalty mais la VAR en décidait autrement (5e). Au fil des minutes, les Grenats s’enhardissaient et frappaient finalement en premier. Après un corner de Hein, Sané s’offrait un bijou en reprenant d’une volée acrobatique qui trompait Trapp (0-1, 22e). Héros des Messins, Sané commettait cependant l’irréparable juste avant la pause et permettait à Kebbal d’égaliser sur penalty (1-1, 45+3).

L’homme providentiel du PFC se signalait encore après la pause en doublant la mise d’une déviation du pied droit (2-1, 52e). Si Traoré égalisait dans la foulée après une remise de Tsitaishvili (2-2, 54e), Simon, lancé par Lopez, redonnait encore l’avantage aux Franciliens. Après avoir concédé un penalty en première période, Sané voyait lui rouge (80e) et le FC Metz rendait logiquement les armes. Avec ce premier succès spectaculaire, le Paris FC remonte à la quinzième place. De son côté, Metz est plus que jamais lanterne rouge avec une troisième défaite en autant de match.

