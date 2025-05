Lille - OM : les compositions officielles

C’est le choc de cette 32ème journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, au Stade Pierre-Mauroy, le LOSC accueille l’Olympique de Marseille et les deux équipes ont un enjeu tout particulier. Alors que la course pour la Ligue des Champions bat son plein en cette fin de saison, les Dogues et les Phocéens sont respectivement sixièmes et troisièmes au classement après la victoire de leurs concurrents (Monaco, Nice et Strasbourg). Les Lillois sont sur une bonne dynamique puisqu’ils restent sur trois succès consécutifs mais les Marseillais sont également en forme avec deux victoires retentissantes contre Brest (4-1) et Montpellier (5-1). Si l’une des deux écuries glanent les trois points ce soir, elle passera devant tout le monde et sera deuxième. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Bruno Genesio est privé de Diakité, suspendu, mais aussi d’Angel Gomes, Zhegrova, Tiago Santos et Ethan Mbappé, tous blessés. Le technicien français aligne un 4-4-2 à plat avec Meunier et Ismaily en tant que latéraux, André et Bentaleb devant la défense tandis que Haraldsson et Fernandez-Pardo animeront les ailes. Enfin, Akpom accompagne David sur le front de l’attaque. En face, Roberto De Zerbi peut compter sur un groupe au complet et aligne un 4-3-3 sans grande surprise avec Murillo, Balerdi, Kondogbia et Garcia en défense, Hojbjerg, Bennacer et Rabiot dans l’entre-jeu et, enfin, Greenwood et Luis Henrique sur les ailes pour alimenter Gouiri, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

Lille : Chevalier - Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaily - Haraldsson, André, Bentaleb, Fernandez-Pardo - David, Akpom

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, U.Garcia - Hojbjerg, Bennacer, Rabiot - Greenwood, Gouiri, Luis Henrique