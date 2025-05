OM : la sortie puissante de Leonardo Balerdi sur la fin de saison

Après le match nul à Lille (1-1), Leonardo Balerdi s’est montré serein et confiant en zone mixte du stade Pierre Mauroy quant aux ambitions européennes de l’OM. Le défenseur argentin, solide une nouvelle fois dans l’axe, a insisté sur l’unité retrouvée du groupe et la montée en puissance collective en cette fin de saison :

«Je pense que tous les joueurs, on se donne tous à 100 %. Donc, ça se voit, quand chacun donne les 100 %. Et je pense qu’aujourd’hui, on a fait un de nos meilleurs matchs de la saison. Un terme d’attitude, en termes de jeu. Après, oui, on fait une erreur et il faut l’accepter», a expliqué le défenseur argentin. Le capitaine joue son rôle.