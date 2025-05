Paris FC : la déclaration forte de Maxime Lopez après la montée

Depuis vendredi, c’est officiel. Le Paris FC jouera en Ligue 1 la saison prochaine. La formation de Stéphane Gilli est assurée de terminer 2e du classement. Pour Maxime Lopez, l’ancien Marseillais c’est un objectif réussi alors qu’il avait surpris son monde en rejoignant la L2 l’été dernier. Le milieu a d’ailleurs publié un post sur ses réseaux pour faire passer un message après la montée.

La suite après cette publicité

«Au moment de ma signature au Paris FC en août, j’ai été critiqué moqué .. mais je savais pourquoi je venais ici . Pour retrouver le plaisir du football , kiffer la vie avec mon Grand frere et surtout .. Retrouver la Ligue 1 ! J’ai rencontré un groupe exceptionnel avec que des bons gars ! Ce fùt dur mais j’avais promis à mon frere que je l’emmènerais en Ligue 1 ! La saison d’une vie ! En Mission chaque week-end ! Merci à tout le staff aux supporters , au Président Pierre Feracci à son fils Francois au nouvel actionnaire Antoine Arnault et biensur à l’équipe ! On entre dans l’histoire de ce club ! Une fierté ! Il reste la dernière à Charlety pour clôturer de la meilleure des manières cette saison magique ! Tout s’est bien passé. »