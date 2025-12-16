Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel National 2

National 2 : Bordeaux connaît la décision de la DNCG

Par Kevin Massampu
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp

Les Girondins de Bordeaux restent sous surveillance financière. Dans un communiqué publié ce mardi sur leur compte officiel, le club au scapulaire - leader de la poule A de National 2 - a annoncé la décision de la DNCG fédérale à l’issue de son audition de ce mardi 16 décembre 2025. 

La suite après cette publicité
FC Girondins de Bordeaux
𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗡𝗖𝗚 du mardi 16 décembre 2025 :

Après transmission des derniers éléments, la DNCG fédérale a statué aujourd'hui : le FC Girondins de Bordeaux reste soumis à un encadrement de sa masse salariale.

#AllezBordeaux
Voir sur X

Après étude des derniers éléments transmis par la direction bordelaise, le gendarme financier du football français a choisi de maintenir l’encadrement de la masse salariale du club, déjà en vigueur ces derniers mois. Une décision qui confirme la prudence des instances face à la situation économique des Girondins, toujours engagés dans un processus de redressement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier