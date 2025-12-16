National 2 : Bordeaux connaît la décision de la DNCG

Les Girondins de Bordeaux restent sous surveillance financière. Dans un communiqué publié ce mardi sur leur compte officiel, le club au scapulaire - leader de la poule A de National 2 - a annoncé la décision de la DNCG fédérale à l’issue de son audition de ce mardi 16 décembre 2025.

Après étude des derniers éléments transmis par la direction bordelaise, le gendarme financier du football français a choisi de maintenir l’encadrement de la masse salariale du club, déjà en vigueur ces derniers mois. Une décision qui confirme la prudence des instances face à la situation économique des Girondins, toujours engagés dans un processus de redressement.