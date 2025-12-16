Menu Rechercher
Commenter 58

FIFA-The Best 2025 : l’équipe type de l’année… sans Kylian Mbappé !

La FIFA vient de dévoiler son onze type de l’année 2025 lors de la cérémonie des The Best 2025, à Doha au Qatar. On notera la présence d’un joli contingent parisien, mais aussi l’absence de Kylian Mbappé.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp

Devenu un rendez-vous habituel des fins d’année, les prix FIFA-The Best étaient décernés ce soir, lors d’une cérémonie organisée à Doha (Qatar). L’occasion de couronner le meilleur joueur de l’année, mais aussi de récompenser le meilleur gardien, le meilleur but ou le meilleur onze. Les votes ont été répartis équitablement entre les supporters et le panel d’experts de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro) et de la Fédération internationale de football association (FIFA), dont des joueurs de football professionnels membres du syndicat de joueurs de la FIFPro.

La suite après cette publicité
FIFA World Cup
#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨
Voir sur X

Et dans l’équipe type, sans trop de surprise, on retrouve jusqu’à cinq Parisiens. Un total qui aurait été porté à six si Gianluigi Donnarumma n’avait pas quitté Paris cet été, puisqu’il est le meilleur gardien de l’année et donc présent dans les cages de ce onze idéal. L’Italien est protégé par Willian Pacho et Virgil van Dijk, tous deux auteurs d’une grosse saison, alors que sur les côtés, on retrouve les deux latéraux du PSG Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Des choix qui ne souffrent d’aucune contestation possible…

Mbappé absent !

Au milieu, la FIFA a misé sur une ligne de quatre. Vitinha est là, forcément, lui qui a brillé sur les pelouses françaises et européennes alors que Pedri et les Anglais Cole Palmer et Jude Bellingham complètent cet entrejeu qui a fière allure. Certains regretteront peut-être l’absence de joueurs comme João Neves ou Fabian Ruiz aux côtés de Vitinha, à la place d’un Bellingham par exemple dont la présence fait déjà débat sur les réseaux.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
👏 5 Parisiens intègrent le onze de l'année aux trophées FIFA #TheBest ! ❤️💙
Voir sur X

Devant, c’est un duo composé du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé, aussi élu joueur de l’année des FIFA-The Best, et de son dauphin Lamine Yamal qui a été choisi. On notera donc l’absence de Kylian Mbappé, malgré sa belle saison sur le plan purement individuel et sa présence sur le podium des prix du meilleur joueur, mais aussi de Raphinha par exemple, tout aussi brillant sous la tunique du FC Barcelone. Mais on le sait, dans ces équipes types, les places sont chères et il n’y a pas de place pour tout le monde !

Le onze type de l’année : Donnarumma - Hakimi, Pacho, van Dijk, Nuno Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Lamine Yamal, Dembélé

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (58)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Willian Pacho
Gianluigi Donnarumma
Achraf Hakimi
Virgil van Dijk
Nuno Mendes
Cole Palmer
Jude Bellingham
Vitinha
Pedri
Lamine Yamal
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Willian Pacho Willian Pacho
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Virgil van Dijk Virgil van Dijk
Nuno Mendes Nuno Mendes
Cole Palmer Cole Palmer
Jude Bellingham Jude Bellingham
Vitinha Vitinha
Pedri Pedri
Lamine Yamal Lamine Yamal
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier