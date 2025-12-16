FIFA-The Best 2025 : l’équipe type de l’année… sans Kylian Mbappé !

Devenu un rendez-vous habituel des fins d’année, les prix FIFA-The Best étaient décernés ce soir, lors d’une cérémonie organisée à Doha (Qatar). L’occasion de couronner le meilleur joueur de l’année, mais aussi de récompenser le meilleur gardien, le meilleur but ou le meilleur onze. Les votes ont été répartis équitablement entre les supporters et le panel d’experts de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro) et de la Fédération internationale de football association (FIFA), dont des joueurs de football professionnels membres du syndicat de joueurs de la FIFPro.

Et dans l’équipe type, sans trop de surprise, on retrouve jusqu’à cinq Parisiens. Un total qui aurait été porté à six si Gianluigi Donnarumma n’avait pas quitté Paris cet été, puisqu’il est le meilleur gardien de l’année et donc présent dans les cages de ce onze idéal. L’Italien est protégé par Willian Pacho et Virgil van Dijk, tous deux auteurs d’une grosse saison, alors que sur les côtés, on retrouve les deux latéraux du PSG Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Des choix qui ne souffrent d’aucune contestation possible…

Mbappé absent !

Au milieu, la FIFA a misé sur une ligne de quatre. Vitinha est là, forcément, lui qui a brillé sur les pelouses françaises et européennes alors que Pedri et les Anglais Cole Palmer et Jude Bellingham complètent cet entrejeu qui a fière allure. Certains regretteront peut-être l’absence de joueurs comme João Neves ou Fabian Ruiz aux côtés de Vitinha, à la place d’un Bellingham par exemple dont la présence fait déjà débat sur les réseaux.

Devant, c’est un duo composé du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé, aussi élu joueur de l’année des FIFA-The Best, et de son dauphin Lamine Yamal qui a été choisi. On notera donc l’absence de Kylian Mbappé, malgré sa belle saison sur le plan purement individuel et sa présence sur le podium des prix du meilleur joueur, mais aussi de Raphinha par exemple, tout aussi brillant sous la tunique du FC Barcelone. Mais on le sait, dans ces équipes types, les places sont chères et il n’y a pas de place pour tout le monde !

Le onze type de l’année : Donnarumma - Hakimi, Pacho, van Dijk, Nuno Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Lamine Yamal, Dembélé