Menu Rechercher
Commenter
Officiel

The Best 2025 : Sarina Wiegman remporte le trophée de la meilleure entraîneuse

Par Kevin Massampu
1 min.
Sarina Wiegman, sélectionneuse de l'Angleterre @Maxppp

Sarina Wiegman continue d’écrire sa légende. La sélectionneuse néerlandaise a remporté le trophée The Best de la meilleure entraîneuse d’une équipe féminine de l’année, une récompense qui vient couronner une nouvelle saison exceptionnelle à la tête de l’Angleterre. 

La suite après cette publicité
FIFA Women's World Cup
Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! 🧠
Voir sur X

Depuis plusieurs années, la technicienne impressionne par sa constance au plus haut niveau. Championne d’Europe 2022 et finaliste de Coupe du monde, Sarina Wiegman a guidé les Three Lionesses vers le back-to-back, l’été dernier en battant l’Espagne en finale (1-1, 3-1 t.a.b.).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Angleterre
Sarina Wiegman

En savoir plus sur

Angleterre Flag Angleterre
Sarina Wiegman Sarina Wiegman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier