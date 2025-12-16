The Best 2025 : Sarina Wiegman remporte le trophée de la meilleure entraîneuse

Sarina Wiegman continue d’écrire sa légende. La sélectionneuse néerlandaise a remporté le trophée The Best de la meilleure entraîneuse d’une équipe féminine de l’année, une récompense qui vient couronner une nouvelle saison exceptionnelle à la tête de l’Angleterre.

Depuis plusieurs années, la technicienne impressionne par sa constance au plus haut niveau. Championne d’Europe 2022 et finaliste de Coupe du monde, Sarina Wiegman a guidé les Three Lionesses vers le back-to-back, l’été dernier en battant l’Espagne en finale (1-1, 3-1 t.a.b.).