OM : les mots forts de Mason Greenwood sur son absence au trophée UNFP

L’absence de Mason Greenwood parmi les nommés aux Trophées UNFP 2025 a suscité de vives réactions, tant du côté des supporters que des observateurs du football français. Avec 18 buts et 5 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, l’attaquant anglais s’est imposé comme le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison. Sa contribution offensive a été déterminante dans la course aux places européennes. Malgré ces performances, Greenwood n’a pas été retenu parmi les cinq meilleurs joueurs de Ligue 1, une décision qui interroge, d’autant plus que quatre joueurs du Paris Saint-Germain figurent dans cette catégorie.

La suite après cette publicité

Interrogé en zone mixte sur son absence, l’ancien joueur de Manchester United a été très clair à ce sujet : «ça ne me dérange pas vraiment, la seule chose qui me préoccupe, c’est d’amener Marseille en Ligue des champions. Ce n’est pas si loin, c’est dans notre ligne de mire et tout dépend de nous, il reste deux matchs à jouer et deux victoires nous y mèneront et c’est ce que nous espérons faire», a expliqué l’attaquant anglais en zone mixte. L’OM avant tout, c’est dit.