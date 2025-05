OM : Leonardo Balerdi encense Adrien Rabiot

Après la rencontre, Leonardo Balerdi n’a pas seulement salué la performance collective de l’OM, il a également tenu à souligner l’impact d’un joueur en particulier : Adrien Rabiot. Interrogé sur les individualités marquantes du sprint final européen, le défenseur marseillais n’a pas hésité à encenser le milieu de terrain tricolore, auteur selon lui d’une saison remarquable.

«Il est magnifique, mentalité dans les vestiaires, en dehors des vestiaires et il est gentil dedans. Tout ce que s’il doit prendre un joueur, s’il doit faire une course en plus, s’il doit marquer, s’il doit faire une passe décisive, il va être là. Je suis trop content qu’il soit avec nous», a expliqué le défenseur argentin. La confiance est totale en le Duc.