Arturo Vidal acquitté dans son procès pour agression sexuelle

Sous le coup d’une enquête pour agression sexuelle après une soirée arrosée au Chili, l’ancien joueur du FC Barcelone Arturo Vidal a été acquitté ce week-end. Les allégations de la jeune femme ont été révélées au début du mois de novembre de l’année dernière par le média chilien Teletrece. Selon le média sud-américain, les joueurs de Colo-Colo sont alors sortis pour célébrer les anniversaires de Lucas Cepeda et Vicente Pizarro. Présents : entre autres, Vidal et quatre femmes.

Une jeune femme de 22 ans est restée plus longtemps et a ensuite été recherchée par sa sœur. Lorsqu’elle l’a trouvée, elle a eu l’impression que la jeune femme était sous l’influence de drogues, ce qui a conduit la famille à déposer une plainte auprès de la police. Le parquet a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer les accusations et que les événements de ce jour-là ne pouvaient pas être reconstitués.