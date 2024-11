Colo Colo : Arturo Vidal accusé d’agression sexuelle au Chili !

De retour au Chili où il s’est engagé avec le club de Colo Colo, la légende Arturo Vidal se retrouve au cœur d’une polémique. Lundi matin, une jeune fille a déclaré avoir été droguée dans un bar du quartier Vitacura de Santiago, la capitale du Chili, où elle aurait participé à une fête organisée par les joueurs de Colo Colo pour célébrer l’anniversaire d’un membre de l’équipe. Selon le média Teletrece, Vidal était présent sur les lieux lorsqu’il a été arrêté en état d’ébriété avec d’autres coéquipiers. Ce petit groupe a tenté de fuir à l’arrivée de la police. Les joueurs ont ensuite été conduits au commissariat, où ils ont été brièvement détenus avant d’être relâchés.

Selon Radio ADN, le parquet a ouvert une enquête pour violences sexuelles contre Vidal, même s’il ne peut être exclu que d’autres footballeurs soient impliqués. La victime présumée, qui se trouvait dans le club avec des amis, selon la presse chilienne, avait des difficultés à parler et à se maintenir debout sans aide, lorsque sa sœur est venue la chercher. Cette dernière, persuadée que la jeune femme de 22 ans n’avait pas seulement consommé de l’alcool et qu’elle avait pu être droguée, a contacté la police. La plaignante aurait été laissée seule et désorientée après avoir été séparée de son groupe au cours de la soirée.